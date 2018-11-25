» 10 معلومات عن اللعبة التي قتل طالب الإسكندرية معلمته من أجلها

25 نوفمبر 2018 - 06:55 ص

أقدم طالب بالصف الثانوي على قتل معلمته أثناء إعطائها درسًا له بعدما تخيل نفسه داخل لعبة PUBG الشهيرة .



و وقعت الجريمة داخل مسكن المعلمة المسكينة بالإسكندرية ، حيث قال الطالب في التحقيقات إنه أدمن هذه اللعبة منذ فترة وأنه وصل فيها لمستوى كبير يسمى (تعلم القتل) ، وإنه لحظة رؤيته لمعلمته تخيل نفسه في اللعبة وقام بقتلها.



وفيما يلي بعض المعلومات عن هذه اللعبة:



- ظهرت اللعبة بشكل رسمي في مارس 2017 ، ومتوفرة على جميع أنظمة التشغيل مثل ويندوز وأندرويد وغيرهما.



- يبدأ اللاعب لعبته أثناء وجوده في طائرة ويبحث عن مكان حتى ينزل إليه لكي ثم يبدأ بنهب الأسلحة لكي يلعب اللعبة.



- تتضمن اللعبة 100 لاعب حقيقي في كل مرة تبدأ ، هدف كل منهم السرقة والقتل والحفاظ على نفسه حيًا وسط اللاعبين الباقين.



- يظل اللاعب يتجول في الجزيرة التي وقع بها ويجب عليه سرعة تحديد الأسلحة التي يحتاجها حتى لا يموت.



- تسمح اللعبة لمستخدميها بالتواصل سويًا فيما بينهم لتكوين فريق عن طريق استخدام المايك الخاص بالجهاز.



- حملها أكثر من 32 مليون شخص على متجر أندرويد



- تصدرت قائمة التطبيقات الأعلى تحميلا في أكثر من 100 دولة.



- يلعبها أكثر من 2 مليون شخص على الانترنت



- بيعت أكثر من 15 مليون نسخة من اللعبة



