» 10 معلومات عن اللعبة التي قتل طالب الإسكندرية معلمته من أجلها

أحمد عادل شعبان
أقدم طالب بالصف الثانوي على قتل معلمته أثناء إعطائها درسًا له بعدما تخيل نفسه داخل لعبة PUBG الشهيرة .
و وقعت الجريمة داخل مسكن المعلمة المسكينة بالإسكندرية ، حيث قال الطالب في التحقيقات إنه أدمن هذه اللعبة منذ فترة وأنه وصل فيها لمستوى كبير يسمى (تعلم القتل) ، وإنه لحظة رؤيته لمعلمته تخيل نفسه في اللعبة وقام بقتلها.
وفيما يلي بعض المعلومات عن هذه اللعبة:
- ظهرت اللعبة بشكل رسمي في مارس 2017 ، ومتوفرة على جميع أنظمة التشغيل مثل ويندوز وأندرويد وغيرهما.
- يبدأ اللاعب لعبته أثناء وجوده في طائرة ويبحث عن مكان حتى ينزل إليه لكي ثم يبدأ بنهب الأسلحة لكي يلعب اللعبة.
- تتضمن اللعبة 100 لاعب حقيقي في كل مرة تبدأ ، هدف كل منهم السرقة والقتل والحفاظ على نفسه حيًا وسط اللاعبين الباقين.
- يظل اللاعب يتجول في الجزيرة التي وقع بها ويجب عليه سرعة تحديد الأسلحة التي يحتاجها حتى لا يموت.
- تسمح اللعبة لمستخدميها بالتواصل سويًا فيما بينهم لتكوين فريق عن طريق استخدام المايك الخاص بالجهاز.
- حملها أكثر من 32 مليون شخص على متجر أندرويد
- تصدرت قائمة التطبيقات الأعلى تحميلا في أكثر من 100 دولة.
- يلعبها أكثر من 2 مليون شخص على الانترنت
- بيعت أكثر من 15 مليون نسخة من اللعبة
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