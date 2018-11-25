  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:42 ص
بحث متقدم
نوارة نجم

صورة نوارة نجم وهالة فاخر دون حجاب تفجر عاصفة من الجدل

الطالب القاتل

10 معلومات عن اللعبة التي قتل طالب الإسكندرية معلمته من أجلها

أرشيفية

اعترافات مروعة لمغتصب ابنته: رميت أحد أبنائي منها للكلاب

فياجرا نسائية

بالفيديو.. معلومات مثيرة عن فوائد الفياجرا النسائية

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"البرادعي" لهذا السبب

الخطيب

الأهلي يكشف تطورات جديد عن الحالة الصحية لـ "الخطيب"

سعد الهلالي

تعليق صادم لـ"الهلالي" على مساواة المرأة بالرجل

ولي العهد السعودي

سر زيارة ولي العهد السعودي لمصر بهذا التوقيت

الدكتور أحمد الطيب

أزهريون لـ«أبوحامد»: هجومك على «الإمام الأكبر» غير مقبول

التعليم الحكومي

جدل حول اقتطاع جزء من ميزانية الوزارات للتعليم

10 معلومات عن اللعبة التي قتل طالب الإسكندرية معلمته من أجلها

الصفحة الأخيرة

الطالب القاتل
الطالب القاتل

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

التفاصيل الكاملة لجريمة القتل التي هزت الإسكندرية

#

طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها

#

"الصحة": انتهاء المسح الطبي الشامل لـ10 ملايين مصري

#

بطرق بسيطة تخلص من التهاب الجيوب الأنفية

لعبة بوبجي

Pubg

أقدم طالب بالصف الثانوي على قتل معلمته أثناء إعطائها درسًا له بعدما تخيل نفسه داخل لعبة PUBG الشهيرة .

و وقعت الجريمة داخل مسكن المعلمة المسكينة بالإسكندرية ، حيث قال الطالب في التحقيقات إنه أدمن هذه اللعبة منذ فترة وأنه وصل فيها لمستوى كبير يسمى (تعلم القتل) ، وإنه لحظة رؤيته لمعلمته تخيل نفسه في اللعبة وقام بقتلها.

وفيما يلي بعض المعلومات عن هذه اللعبة:

- ظهرت اللعبة بشكل رسمي في مارس 2017 ، ومتوفرة على جميع أنظمة التشغيل مثل ويندوز وأندرويد وغيرهما.

- يبدأ اللاعب لعبته أثناء وجوده في طائرة ويبحث عن مكان حتى ينزل إليه لكي ثم يبدأ بنهب الأسلحة لكي يلعب اللعبة.

- تتضمن اللعبة 100 لاعب حقيقي في كل مرة تبدأ ، هدف كل منهم السرقة والقتل والحفاظ على نفسه حيًا وسط اللاعبين الباقين.

- يظل اللاعب يتجول في الجزيرة التي وقع بها ويجب عليه سرعة تحديد الأسلحة التي يحتاجها حتى لا يموت.

- تسمح اللعبة لمستخدميها بالتواصل سويًا فيما بينهم لتكوين فريق عن طريق استخدام المايك الخاص بالجهاز.

- حملها أكثر من 32 مليون شخص على متجر أندرويد

- تصدرت قائمة التطبيقات الأعلى تحميلا في أكثر من 100 دولة.

- يلعبها أكثر من 2 مليون شخص على الانترنت

- بيعت أكثر من 15 مليون نسخة من اللعبة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 معلومات عن اللعبة التي قتل طالب الإسكندرية معلمته من أجلها
» حبس موسيقار شهير بتهمة التحرش بتلميذته
» التفاصيل الكاملة لجريمة القتل التي هزت الإسكندرية
» دراسة تكشف معلومة خطيرة عن جراحة السمنة
» تفاصيل مقتل مواطن مصري جديد بالسعودية
» لهذه الأسباب.. انخفاض إقبال المصريين على أداء عمرة المولد
» الأرصاد توجه نصيحة هامة للمواطنين.. تعرف عليها
» تعليق "الغيطي" على رفض إلغاء تجميد أرصدة "مبارك"
» ولي العهد السعودي مستهدف لهذا السبب الخطير
» ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تألق «صلاح»؟
» ثالوث "الفتنة" بين الإسلاميين.. «المولد.. الميلاد.. زكاة الفطر»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها