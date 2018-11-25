صورة نوارة نجم وهالة فاخر دون حجاب تفجر عاصفة من الجدل

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نوارة نجم
نوارة نجم

أحمد عادل شعبان

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هالة فاخر

نوارة نجم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنانة هالة فاخر والناشطة نوارة نجم بعد ظهورهما بدون حجاب .

ونشرت صفحة "نجومي" الفنية صورة للفنانة هالة فاخر أثناء ظهورها على فضائية "إم بي سي مصر" بدون حجاب.

بينما تداول آخرون صورة للناشطة السياسية نوارة نجم وقد خلعت حجابها الشهير وقامت بصبغ شعرها للون الأحمر.

وتعرضت "نوارة" لهجوم شديد بسبب إقدامها على تلك الخطوة ، بيد أن ناشطين أبدوا امتعاضهم من قسوة الهجوم واعتبار ما لاقته نوارة نوعًا من الخوض في الأعراض.

وقالت نوارة نجم تعقيبًا على الهجوم عليها إنها خلعت الحجاب منذ سنة ونشرت صورًا لنفسها في مواقع تكتب فيها دون حجاب ، واصفة من يهاجموها أنهم "مثيرون للشفقة".

موقف الفنانة هالة فاخر لم يختلف كثيرًا ، حيث وجدت بعض المدافعين عنها ، وقال أحدهم إنها لم تخلع الحجاب وإنما ارتدت شعرًا مستعارًا فوق الحجاب.



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