بالفيديو..أحمد موسى " الإسم ده عيب"

25 نوفمبر 2018 - 07:32 ص

انتقد لإعلامي أحمد موسى اطلاق اسم الجمعة السوداء على يوم الجمعة، قائلا :" الاسم ده عيب ،و الله كدا عيب ، ولا يصح إطلاقه في مصر تقليدا للغرب .

وأشاد "موسى" خلال ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" ،بالجمعة البيضاء التي أقيمت في مصر، قائلا:" "قلبت الدنيا" ولم تمنع الأمطار المواطنين من التواجد للشراء من المحلات التي أعلنت عن تخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء.



و تابع الإعلامي قائلا: "هما دول المصريين و هيا دي مصر ، إحنا مفيش حاجة عندنا سوداء ، واللي بيطلقوا المسميات دي مش مصريين . شاهد الفيديو..







