بالفيديو..أحمد موسى " الإسم ده عيب"

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صدى البلد

أحمد موسى

الجمعة السوداء

انتقد لإعلامي أحمد موسى اطلاق اسم الجمعة السوداء على يوم الجمعة، قائلا :" الاسم ده عيب ،و الله كدا عيب ، ولا يصح إطلاقه في مصر تقليدا للغرب .
 وأشاد "موسى" خلال ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" ،بالجمعة البيضاء التي أقيمت في مصر، قائلا:" "قلبت الدنيا" ولم تمنع الأمطار المواطنين من التواجد للشراء من المحلات التي أعلنت عن تخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء.

و تابع الإعلامي قائلا: "هما دول المصريين و هيا دي مصر ، إحنا مفيش حاجة عندنا سوداء ، واللي بيطلقوا المسميات دي مش مصريين . شاهد الفيديو..



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