والدة طالبة الإسكندرية المنتحرة: هذا ما قالته قبل قتل نفسها بساعات

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طالبة الإسكندرية المنتحرة

كشفت أمينة عبد العزيز - والدة "إيمان" طالبة التمريض المنتحرة بالإسكندرية - عما قالته ابنتها قبل وفاتها بساعات قليلة .

وقالت الأم خلال مداخلة مع برنامج "مساءً DMC" : "ابنتي كانت تتعرض للسخرية من المدرسات بالمعهد بسبب اسمرار بشرتها وذهبت هناك وطلبت منهن عدم السخرية منها أكثر من مرة " .. مضيفة: "بنتي كانت مؤدبة وفي حالها ولا أفهم لماذا كانوا يكرهونها؟ ".

وتابعت: "قبل واقعة الانتحار بساعات تلقيت اتصال هاتفي من إدارة المعهد تؤكد أن ابنتي لديها امتحان اليوم لكنها لم تحضر ، فأوقظتها من النوم وذهبنا وأدت الامتحان ".

وتابعت: "سألتني قبل انتحارها بساعات : مش هتجيبلي حقي من المدرسات اللي بيشتموني؟ .. قلت لها : اصبري وسوف تتخرجين خلال أشهر ، فذهبت للمعهد وألفت بنفسها من الدور الرابع بمجمع بشائر الخير الإسكندرية".

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