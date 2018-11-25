والدة طالبة الإسكندرية المنتحرة: هذا ما قالته قبل قتل نفسها بساعات

25 نوفمبر 2018 - 08:00 ص

كشفت أمينة عبد العزيز - والدة "إيمان" طالبة التمريض المنتحرة بالإسكندرية - عما قالته ابنتها قبل وفاتها بساعات قليلة .



وقالت الأم خلال مداخلة مع برنامج "مساءً DMC" : "ابنتي كانت تتعرض للسخرية من المدرسات بالمعهد بسبب اسمرار بشرتها وذهبت هناك وطلبت منهن عدم السخرية منها أكثر من مرة " .. مضيفة: "بنتي كانت مؤدبة وفي حالها ولا أفهم لماذا كانوا يكرهونها؟ ".



وتابعت: "قبل واقعة الانتحار بساعات تلقيت اتصال هاتفي من إدارة المعهد تؤكد أن ابنتي لديها امتحان اليوم لكنها لم تحضر ، فأوقظتها من النوم وذهبنا وأدت الامتحان ".



وتابعت: "سألتني قبل انتحارها بساعات : مش هتجيبلي حقي من المدرسات اللي بيشتموني؟ .. قلت لها : اصبري وسوف تتخرجين خلال أشهر ، فذهبت للمعهد وألفت بنفسها من الدور الرابع بمجمع بشائر الخير الإسكندرية".



