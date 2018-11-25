» حقيقة تدهور الحالة الصحية للخطيب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
نفى العميد محمد عرفان - المدير التنفيذي للنادي الأهلي - صحة ما قيل عن تدهور الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي .
وقال "عرفان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" إن الخطيب أجرى عملية استئصال ورم كان يضغط على الحبل الشوكي وأنه بحالة صحية جيدة ويتحسن باستمرار ".
وتابع: "الأطباء طلبوا منه أن يبقى في المستشفى لمدة 10 أيام بعد إجراء الجراحة ولا صحة تمامًا لكونه خرج وعاد مرة أخرى بسبب تدهور صحته".
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