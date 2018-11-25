» حقيقة تدهور الحالة الصحية للخطيب

25 نوفمبر 2018 - 08:07 ص

نفى العميد محمد عرفان - المدير التنفيذي للنادي الأهلي - صحة ما قيل عن تدهور الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي .



وقال "عرفان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" إن الخطيب أجرى عملية استئصال ورم كان يضغط على الحبل الشوكي وأنه بحالة صحية جيدة ويتحسن باستمرار ".



وتابع: "الأطباء طلبوا منه أن يبقى في المستشفى لمدة 10 أيام بعد إجراء الجراحة ولا صحة تمامًا لكونه خرج وعاد مرة أخرى بسبب تدهور صحته".



