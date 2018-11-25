الكشف عن اسم صفقة مدوية سيتعاقد معها الأهلي خلال أيام

25 نوفمبر 2018 - 08:40 ص

كشف زكريا ناصف - مقدم برنامج "الماتش" - أن هناك 3 مدربين على رادار النادي الأهلي للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة .



وقال "ناصف" خلال برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "أول مدرب على رادار الأهلي هو الأرجنتيني رامون دياز ، وهو يأتي بجهازه المعاون وهناك بعض المفاوضات معه".



وأضاف: "الاسم الثاني هو فيريرا مدرب الزمالك السابق والذي يعمل حاليا مع السد القطري ، بل أقول لكم أن الأهلي ينوي التعاقد مع المهاجم بغداد بونجاح الذي يلعب في نفس الفريق وقد تكون صفقة مزدوجة ".



وتابع: "المدرب الثالث هو ديسابر - مدرب أوغندا والإسماعيلي السابق - وهو من الأسماء المرشحة أيضًا لتدريب الفريق".



