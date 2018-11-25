الكشف عن اسم صفقة مدوية سيتعاقد معها الأهلي خلال أيام

أحمد عادل شعبان
كشف زكريا ناصف - مقدم برنامج "الماتش" - أن هناك 3 مدربين على رادار النادي الأهلي للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة .
وقال "ناصف" خلال برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "أول مدرب على رادار الأهلي هو الأرجنتيني رامون دياز ، وهو يأتي بجهازه المعاون وهناك بعض المفاوضات معه".
وأضاف: "الاسم الثاني هو فيريرا مدرب الزمالك السابق والذي يعمل حاليا مع السد القطري ، بل أقول لكم أن الأهلي ينوي التعاقد مع المهاجم بغداد بونجاح الذي يلعب في نفس الفريق وقد تكون صفقة مزدوجة ".
وتابع: "المدرب الثالث هو ديسابر - مدرب أوغندا والإسماعيلي السابق - وهو من الأسماء المرشحة أيضًا لتدريب الفريق".
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