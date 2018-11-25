أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

25 نوفمبر 2018 - 09:00 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 نوفمبر.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.89 جنيه للشراء و17.96 للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.