المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر بعد إصلاحه

25 نوفمبر 2018 - 10:56 ص

فتحت إدارة مرور القاهرة، كوبرى أكتوبر، بعد انتهاء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية على أن تجرى أعمال أخرى بنهاية الأسبوع الجاري.

وكانت إدارة المرور أعلنت عن أعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.