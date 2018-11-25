تواضروس: إقامة قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

25 نوفمبر 2018 - 11:06 ص

قرر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد فى يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجموعة من ضيوف مصر من الخارج.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى خلال الصلوات التى أقيمت مساء أمس لسيامة وتجليس أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تفقده أمس الأعمال الجارية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتابعة سير العمل هناك، كما قدم الشكر لرجال القوات المسلحة المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودهم الكبيرة المبذولة من أجل افتتاح الكاتدرائية فى يناير المقبل.