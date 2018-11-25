عبد الله السعيد في مهمة صعبة اليوم

25 نوفمبر 2018 - 11:08 ص

تنطلق في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد مباراة فريق الأهلي السعودي المحترف بين صفوفه الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي ضمن لقاءات الجولة الـ10 من مسابقة الدوري السعودي.

ومن المنتظر أن يتواجد الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى فى التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي في مباراة اليوم، لاسيما بعد تعافي "شيفو" من الإصابة، علمًا بأن السعيد سيسجل ظهوره الأول في تاريخ لقاءات الديربي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويتطلع الأهلى لمصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الصادمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام القادسية بهدفين دون مقابل، ومواصلة البقاء فى دائرة المنافسة مع ناديي الهلال والنصر على الفوز بلقب الدوري السعودي.

فى حين يسعى الاتحاد لوضع حد لبدايته الكارثية في البطولة، حيث لم يتذوق الفريق طعم الانتصار في مسابقة الدوري السعودي حتى الآن.

ويضم الاهلي كلاً من: "محمد عبد الشافي، دياز، عبد الله السعيد، عمر السومة، دجانيني، خورادو، دي سوزا، وأليكسيس"، فيما يضم الاتحاد كلاً من، "كارليتو، ماثيو، جوناس، فيلانويفا، كريم الأحمدي، بيزيتش، رومارينهو، وفالديفيا".

ويعد محمد عبد الشافى أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في مباريات الدوري السعودي الموسم الحالي من حيث عدد الدقائق الملعوبة، حيث شارك لمدة 810 دقيقة في 9 مباريات وهو الرقم الذى لم يحققه أي لاعب أجنبي أخر في صفوف ناديي الأهلي والاتحاد هذا الموسم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب في جميع أندية الدوري إلى 8 لاعبين في كل فريق منذ بداية الموسم الحالى.