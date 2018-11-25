أمانة المحافظين بإدكو تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

25 نوفمبر 2018 - 11:12 ص

أحيت أمانة حزب المحافظين بمركز ومدينة ادكو، احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وأدار اللقاء الشاعر والأديب السيد حراز، تخلل الحفل إلقاء قصائد دينية ومدح للرسول عليه الصلاة والسلام ، للشاعر خميس حسون.

حضر الاحتفالية، الدكتور سامى عوض العسالة مدير عام التفتيش العام بوزارة الأوقاف سابقا، والشيخ محيي عبد المحسن الشريف، مدير عام أوقاف رشيد، والسادة ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بإدكو إلى جانب قيادات الأمانة وبحضور شعبى.