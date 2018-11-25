بالفيديو.. 300 عروسة فى ماراثون بفستان الزفاف

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شاركت 300 عروس تايلاندية في سباق العرائس السنوي الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات.

ويتنافسن للحصول على جائزة كبرى، لإقامة حفل زفاف فخم برعاية كاملة ورحلات شهر العسل إلى جزر المالديف وسابورو في اليابان بقيمة 2 مليون باهت (60.400 دولار تقريبًا).

وبالنسبة للعرائس، وهن يتزين بأثواب الزفاف، فما عليهن سوى تغطية ثلثي السباق بالركض مسافة 2 كيلومتر صعودًا ونزولاً على الطريق السريع، قبل الالتقاء بنصفها الآخر لحملهن إلى خط النهاية.

شاهد الفيديو من هنا..



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