بالفيديو.. 300 عروسة فى ماراثون بفستان الزفاف

منار شديد
شاركت 300 عروس تايلاندية في سباق العرائس السنوي الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات.
ويتنافسن للحصول على جائزة كبرى، لإقامة حفل زفاف فخم برعاية كاملة ورحلات شهر العسل إلى جزر المالديف وسابورو في اليابان بقيمة 2 مليون باهت (60.400 دولار تقريبًا).
وبالنسبة للعرائس، وهن يتزين بأثواب الزفاف، فما عليهن سوى تغطية ثلثي السباق بالركض مسافة 2 كيلومتر صعودًا ونزولاً على الطريق السريع، قبل الالتقاء بنصفها الآخر لحملهن إلى خط النهاية.
شاهد الفيديو من هنا..
300 عروس تايلاندية يركضن بفساتينهن شوارع بانكوك.. لماذا؟#فيديو24 pic.twitter.com/pOYaEK2GXy— فيديو 24 (@24Media_Video) November 25, 2018
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