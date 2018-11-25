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هذه الفنانة وراء طلاق ياسمين عبد العزيز

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الفنانة ياسمين عبدالعزيز

إيمان هاني

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عرض الإعلامي محمد الغيطي، رد فعل الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي جملة "الحمد لله"، لافتًا إلى أن السيدات في مصر متعاطفات معها.

وأضاف "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة "ال تي سي" الفضائية، أن ياسمين عبد العزيز كانت قد تزوجت من "حلاوة"، وهو متزوج من زوجة أولى وأنجب منها أربعة أبناء، ثم أنجب من ياسمين طفلين.

وتابع أن البعض يقول إنها طلبت الطلاق بعد زواجه من ممثلة شابة جديدة وهي ريهام حجاج، وأنتج لها مسلسلا".


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