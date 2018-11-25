بأمر الجولاني.. تفكيك السكك الحديد بإدلب

25 نوفمبر 2018 - 11:23 ص

سادت حالة من الغضب بين السوريين ، الذين يعيشون في المناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل السورية، خاصة جبهة النصرة - تحرير الشام لاحقا- ، بسبب تفكيك الهيئة لقضبان السكك الحديدية.

وكانت هيئة تحرير الشام قد نشرت منشورا مع سيارات النقل الحاملة لقضبان السكة الحديد تطالب فيه بتسهيل عملية النقل ، وتسييرها بدون معوقات.

وأضاف المنشور: " نحن إخوانكم في هيئة تحرير الشام ، بالقطاع الغربي قاطع الأندلس ، نحيطكم علما أن السيارة بيضاء نوع مرسيدس، محملة سكة حديدية، قد خرجت بعلمنا، فنرجو من الإخوة تسييرها، وعدم الاعتراض لها، وجزاكم الله خيرا، أمير قاطع الأندلس".

من جانبهم استنكر نشطاء ومعارضون سوريون ما قامت به هيئة الجولاني، حيث كتب حساب أس صراع في الشام : " يا جنود الهيئة اسألوا شرعييكم ما مناط التكفير الذي يبيح لهم تفكيك السكك وبيعها..راسلوا مشايخكم أبو قتادة والمقدسي هل سيجيزون ذلك؟

كما طالبهم بقراءة فتاوى عطية الله الليبي وأبو يحيى الليبي والظواهري هل يقبلون بهذا..هذه بنى تحتية للشعب وليس للنظام فبأي وجه شرعي تبيعونها؟

بينما قال العميد ركن أحمد رحال ما قامت به الهيئة: " غزوة أمير قاطع الأندلس تمت بنجاح ... لكن لا أدري هل نقول أنه ينتمي لهيئة تحرير الشام أم الأصح القول هيئة تفكيك سكك الحديد"؟

واستنكر أيضا حساب مراقب عام ما قامت به الهيئة حيث غرد علي تويتر : " السكك الحديدية في ريفي إدلب وحلب الغربي تفكك بأمر من أمير قاطع الأندلس التابع لهيئة تفكيك الشام..وأمر بتسهيل مرورها من المناطق المحررة..والوجه مناطق النظام".





