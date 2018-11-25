  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:25 م
بحث متقدم
هشام بركات

الإعدام لـ10 متهمين فى اغتيال النائب العام

وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 في انقلاب معدية

وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 في انقلاب معدية

بأمر الجولاني.. تفكيك السكك الحديد بإدلب

بأمر الجولاني.. تفكيك السكك الحديد بإدلب

ارتفاع ضحايا السيول في إيران إلى 22 قتيلًا

بالفيديو.. إسرائيل تغرق فى مياه السيول

صورة الخبر

مصر وجهة "جذابة" لشركات الطاقة الأجنبية

غاز

صفقة ضخمة لتوريد الغاز الإسرائيلي لأوربا

السيسي وبن سلمان

"بن سلمان" يزور القاهرة للقاء "السيسي" خلال ساعات

بعد عام من مقتله.. الكشف عن قبر "صالح"

بعد عام من مقتله.. الكشف عن قبر "صالح"

الوحدة الإسرائيلية..عناصرها "تجار" في دول عربية

الوحدة الإسرائيلية.. عناصرها "تجار" فى دول عربية

اشتباكات عنيفة بين أنصار "دحلان" و"عباس"

اشتباكات عنيفة بين أنصار "دحلان" و"عباس"

بالصور..

بأمر الجولاني.. تفكيك السكك الحديد بإدلب

الحياة السياسية

بأمر الجولاني.. تفكيك السكك الحديد بإدلب
بأمر الجولاني.. تفكيك السكك الحديد بإدلب

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إصابة سائق في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

#

"السكك الحديدية" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"رسلان": سنصل بمرفق السكة الحديد إلى ما يتمناه الشعب

#

النائب العام يحيل 4 متهمين بالسكة الحديد للجنايات

إدلب

السكك الحديدية

تحرير الشام

الجولانى

تفكيك القضبان

سادت حالة من الغضب  بين السوريين ، الذين يعيشون في المناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل السورية، خاصة جبهة النصرة - تحرير الشام لاحقا- ، بسبب تفكيك الهيئة لقضبان السكك الحديدية.

وكانت هيئة تحرير الشام قد نشرت منشورا مع سيارات النقل الحاملة لقضبان السكة الحديد تطالب فيه بتسهيل عملية النقل ، وتسييرها بدون معوقات.

وأضاف المنشور: " نحن إخوانكم في هيئة تحرير الشام ، بالقطاع الغربي قاطع الأندلس ، نحيطكم علما أن السيارة بيضاء نوع مرسيدس، محملة سكة حديدية، قد خرجت بعلمنا، فنرجو من الإخوة تسييرها، وعدم الاعتراض لها، وجزاكم الله خيرا، أمير قاطع الأندلس".

من جانبهم استنكر نشطاء ومعارضون سوريون ما قامت به هيئة الجولاني،  حيث كتب حساب أس صراع في الشام : " يا جنود الهيئة اسألوا شرعييكم ما مناط التكفير الذي يبيح لهم تفكيك السكك وبيعها..راسلوا مشايخكم أبو قتادة والمقدسي هل سيجيزون ذلك؟

كما طالبهم  بقراءة فتاوى عطية الله الليبي وأبو يحيى الليبي والظواهري هل يقبلون بهذا..هذه بنى تحتية للشعب وليس للنظام فبأي وجه شرعي تبيعونها؟

بينما قال العميد ركن أحمد رحال ما قامت به الهيئة: " غزوة أمير قاطع الأندلس تمت بنجاح ... لكن لا أدري هل نقول أنه ينتمي لهيئة تحرير الشام أم الأصح القول هيئة تفكيك سكك الحديد"؟

واستنكر أيضا حساب مراقب عام ما قامت به الهيئة حيث غرد علي تويتر : " السكك الحديدية في ريفي إدلب وحلب الغربي تفكك بأمر من أمير قاطع الأندلس التابع لهيئة تفكيك الشام..وأمر بتسهيل مرورها من المناطق المحررة..والوجه مناطق النظام".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» حبس موسيقى شهير بتهمة الاعتداء الجنسى على قاصر
» بالفيديو.. إسرائيل تغرق فى مياه السيول
» والدة طالبة الإسكندرية المنتحرة تكشف مفاجأة
» سامسونج تعتذر للعالم بعد فضيحة وفاة الموظفين
» تخلص من إدمان "فيس بوك" و"انستجرام" بطريقة بسيطة
» هل انتهى مرض "السرطان"؟ .. نيويورك تايمز تؤكد ذلك
» ناسا: كوكبان عملاقان قد يصطدمان بالأرض
» حقيقة تدهور الحالة الصحية للخطيب
» 10 معلومات عن اللعبة التي قتل طالب الإسكندرية معلمته من أجلها
» حبس موسيقار شهير بتهمة التحرش بتلميذته

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها