مينا: اجتماع السبت المقبل لحل أزمة رسوم الدراسات العليا

25 نوفمبر 2018 - 11:24 ص

أعلنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الشكاوى المقدمة فى وزارة الصحة لعدم تحملها لرسوم الدراسات العليا فى كليات الطب.

وقالت مينا خلال تدوينتها على "فيس بوك": "بخصوص شكاوى عدم تنفيذ وزارة الصحة لتحمل رسوم الدراسات العليا، السبت المقبل 1 ديسمبر الساعة 2 لقاء تشاوري بالنقابة مع أصحاب الشكاوى، لأنه رغم النص بوضوح على تحمل الوزارة لمصاريف الدراسات العليا في قرار 387 لسنة 2018 وقبله في قانون 14 لسنة 2014 ولكنه ما زال مجرد حبر على ورق".

وأضافت مينا قائلة: "النقابة قدمت العديد من المطالبات وهناك قضية مرفوعة بهذا الخصوص ونحن نتابعها والمشكلة خانقة لشباب الأطباء في فترة صعبة جدًا من حياتهم المهنية، لذلك أعتقد أنه من الضروري دعم جهود المخاطبات بخطوات إضافية بالتعاون بين النقابة وأصحاب المشكلة في خطوات عديدة نقدر نناقشها سوى لتفعيل حملة قوية لتنفيذ القرار المعطل ونشوف ها نتفق على أيه".