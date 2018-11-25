دفاع الزمالك يقلق "جروس" قبل مواجهة الجونة

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يواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة، والمقرر لها الإثنين فى إطار لقاءات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

في السياق ذاته يحاول الجهاز الفنى للفريق تجهيز أكثر من لاعب لشغل مركز قلب الدفاع خاصة بعدما تعرض المدافع محمود علاء لإصابة المباراة السابقة بجانب إصابة محمد عبد السلام، وإيقاف محمد عبد الفني 3 مباريات لتعرضه لحالة طرد إمام الإنتاج الحربي.  

واكتفى محمود علاء بالخضوع لجلسات علاجية، بعد الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية أمام الداخلية، بالجولة الخامسة عشرة من الدورى، والتى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى، موقف المدافع اليوم الأحد، من إمكانية المشاركة فى مواجهة الجونة بعد خضوعه لكشف جديد خشية من التسرع فى إشراكه حتى لا تتفاقم إصابته.

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