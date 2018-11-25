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زلزال بقوة 6.1 يضرب الساحل الكولومبى

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وكالات- حنان حمدتو

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تعرض ساحل كولومبيا  لزلزال  قوته  6.1 درجة  على مقياس ريختر، وذلك فى نطاق منطقة الزلازل الأوروبي المتوسطي ومركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي.

وأوضحت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد، أن مركز الزلزال وقع على بعد 36 كيلومترًا جنوب شرق منطقة "ماونتن" وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي تحذيرات من احتمالية حدوث موجات تسونامي في أعقاب الهزة الأرضية.

وقالت الشبكة الأوروبية أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

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