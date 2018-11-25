وفاة الممثل الأمريكي ريكي جان

25 نوفمبر 2018 - 11:40 ص

توفي الممثل والساحر ريكي جاي، الذي ذاع صيته في أفلام المخرج ديفيد ماميت، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وتوفي جاي، في لوس أنجلوس أمس السبت، لـ"أسباب طبيعية"، حسب ما قاله مدير أعماله وينستون سيمون، لموقع "هوليوود ريبورتر".

وكان جاي بدأ القيام بخدع سحرية وهو صغير السن، حيث كان يقدم ألعابًا سحرية في "ذا اليكتريك سيركس" في نيويورك في ستينيات القرن الماضي.

شارك ريكي في أفلام المخرج ماميت ومنها "House of Games "، قبل أن يشارك في أفلام حققت نجاحًا في شباك التذاكر منها "Tomorrow Never Die " و"The Prestige ".