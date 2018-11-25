قبول طعن بديع وآخرين بأحداث بني سويف

شيماء السيد
أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم في الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و38 آخرين على حكم محكمة الجنايات بأحكام المؤبد والمشدد.
كانت محكمة جنايات بني سويف قد قضت في28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس عام 2013 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بنى سويف".
عصر02:38 م
فجر
05:08
شروق
06:35
ظهر
11:47
عصر
14:38
مغرب
16:58
عشاء
18:28