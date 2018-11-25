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الإعدام لـ10 متهمين فى اغتيال النائب العام

قضايا وحوادث

هشام بركات
النائب العام الراحل هشام بركات

محمد الخرو

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الإعدام

السجن

المؤبد

محكمة النقض

النائب العام

أصدرت محكمة النقض، قرارًا بتأييد الإعدام على 10 متهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضي طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل فى الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

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