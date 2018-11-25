» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

25 نوفمبر 2018 - 11:47 ص

أعلنت لجنة الحكام أسماء حكام مباريات اليوم بمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 كالآتى:

مصر المقاصة وإنبي: محمد يوسف ويعاونه عمر فتحي وسيد نافع، وهيثم الشريف حكمًا رابعًا، وكل من أحمد العدوي ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

الاتحاد وطلائع الجيش: محمود عاشور ويعاونه أحمد لطفي ومصطفى حسين، وسامح حسين حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا.

الإنتاج الحربي والمصري: سعيد حمزة ويعاونه هاني العراقي وهشام طلب، وعلاء حافظ حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد العزيز وعمرو الشناوي حكمًا خامسًا.