منى مينا: الاعتداء على طبيبين فى طنطا

25 نوفمبر 2018 - 01:46 م

أفادت الدكتور منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء بوجود حالة تعدٍ على طبيبين بمستشفى المنشاوي فى مدينة طنطا صباح اليوم، لافتة إلى أن الاعتداء كان قويًا وتسبب فى أذى نفسى وبدنى.

وقالت مينا خلال تدوينتها على "فيس بوك": "اعتداء جديد على طبيبي نساء وتوليد وعامل بمستشفى المنشاوي بطنطا ، وأحد الطبيبين تعرض لاعتداء لفظي والآخر لاعتداء بدني".

وأضافت عضو مجلس نقابة الأطباء: "مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية ومحمد سلامة عضو النقابة العامة ومحمد موسى عضو نقابة يتابعون الإجراءات في مستشفى المنشاوي ومحامي نقابة الغربية متواجد معهم ويتم حاليًا كتابة محضر من إدارة المستشفى".