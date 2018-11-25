  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:47 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بالفيديو.. خليجية تزور قرية ومنزل صلاح تعرف على السبب

دومة ونورهان

"دومة" يطلق زوجته بمأذون شرعى داخل طرة

ننشر أسماء المتوفين في حادث " معدية البحيرة"

ننشر أسماء المتوفين فى حادث "معدية البحيرة"

أصعب 3 شهور في تاريخ الاقتصاد المصري

إنجاز اقتصادى لمصر بعد تطبيقها سياسة التقشف

الاهلى

مفاجأة الأهلي يفاوض حارس الإسماعيلي

"هشام بركات" لم يطعن على براءة مبارك ونظيف والعادلى قبل وفاته

ننشر نص حكم محكمة النقض فى اغتيال النائب العام

ارتفاع ضحايا السيول في إيران إلى 22 قتيلًا

بالفيديو.. إسرائيل تغرق فى مياه السيول

ارشيفية

مفاجأة يكشفها الطب الشرعى فى قضية الرحاب

هشام بركات

الإعدام لـ10 متهمين فى اغتيال النائب العام

وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 في انقلاب معدية

وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 في انقلاب معدية

النيل العربية تصدر "المد الإسلامي في ألمانيا"

آخر الأخبار

كورنيليا فيلتر
كورنيليا فيلتر

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

العربية لمكافحة الفساد تعقد لقاء لمعالم الحرب

#

«مجمع الفقه الإسلامي» يؤيد السعودية في قضية «خاشقجي»

#

إثيوبيا تفتتح سدا جديدا عند منبع نهر النيل

#

سكاي نيوز: جرحى في احتراق سيارة بالدقي

صدر حديثًا عن مجموعة النيل العربية كتاب "المد الإسلامي فى ألمانيا" للمؤلفة كورنيليا فيلتر، ما الذي يجعل المزيد والمزيد من الرجال، والنساء في دولة غربية وعلمانية مثل ألمانيا يتحولون إلى الإسلام بهذه الصورة اللافتة للنظر؟ ،ولماذا تقبل السيدات عامةً والمثقفات منهن ـ على وجه الخصوص ـ بارتداء الحجاب عن يقين وقناعة، وبأن يواصلن حياتهن وفقًا للمنهج القرآني.

توضح لنا كورنيليا فيلتر ـ هذه الكاتبة التي لفتت إليها الأنظار في ألمانيا ـ أن التفسيرات السهلة تكون خاطئة في الأغلب الأعم خاصةً إذا كانت وليدة انطباعات أولية غير مؤيدة بأي قرينة أو دليل أو أحكام سابقة التجهيز أو رؤى غير بريئة من الأهواء.

 ومن هذا المنطلق، حاولت المؤلفة ـ بأقصى درجة تملكها من التجرد والموضوعية والحيدة ـ أن تسلِّط أضواءً كاشفة على بعض ما يجري وراء الكواليس فيما يخص ظاهرة ادعاءات بأكبر انتشار ديني التحول إلى الإسلام في ألمانيا لتكشف لنا عالمًا في غاية الإثارة والعمق والتشعب على نحو لم يكن يخطر لنا على بال.

وحتى تستطيع المؤلفة بلوغ غايتها، قامت بإجراء مجموعة من الاتصالات واللقاءات مع عدد من المتحولين والمتحولات إلى الإسلام يمثلون شرائح متعددة من المسلمين الجدد، سواء من حيث السبب أو الأسباب التي دعتهم إلى هجران ديانتهم السابقة واعتناق الإسلام، والمذهب أو الفرقة التي آثروا الانتماء إليها، والدور الذي يقومون به لنشر الدعوة إلى الإسلام كأشخاص، وغير ذلك كثير ما سيجده القارئ مفصَّلًا في هذا الكتاب، وليس من المستغرب بطبيعة الحال أن تركِّز المؤلفة على رصد هذه الظاهرة وتحليلها خاصةً لدى بنات جنسها من الفتيات والسيدات اللائي تحولن إلى الإسلام، واللائي يسهل عليها الاتصال بهن والتفاعل معهن. ومع ذلك، لا يخلو التقرير الذي أعدته المؤلفة من عدد لا بأس به من الرجال الذين اتصلت بهم والتقت معهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل لقاء " العصار".. ونقيب الصحفيين
» تعرف على الفوائد السحرية لـ"الكوسا"
» سر انفصال صباح عن «دنجوان» السينما
» طرق بسيطة اتبعها لتحصل على قوام مناسب
» غياب "الشناوى" 3 أسابيع
» وفاة الممثل الأمريكي ريكي جان
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» حبس موسيقى شهير بتهمة الاعتداء الجنسى على قاصر
» بالفيديو.. إسرائيل تغرق فى مياه السيول
» والدة طالبة الإسكندرية المنتحرة تكشف مفاجأة
» سامسونج تعتذر للعالم بعد فضيحة وفاة الموظفين

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها