اقتصادية البرلمان توافق على مشروع نرويجى للاستثمار بالقطاع الخاص

25 نوفمبر 2018 - 02:20 م

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021.

جدير بالذكر أن الحكومة النرويجية ستقوم بتمويل المشروع بميزانية تبلغ 30 مليون كرونة نرويجية (ما يُعادل 3 ملايين و787 ألفًا و400 دولار أمريكى) لفترة تمتد لـ3 سنوات، علمًا بأن المشروع سيقوم خلال المرحلة التحضيرية (التي تمتد لـ6 أشهر من بدء المشروع) بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشتمل على مؤشرات وأهداف منقحة.

ويأتي المشروع فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والذي يهدف بشكل أساسى إلى تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر.