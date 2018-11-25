التصديري للأثاث: 800 مليون دولار صادرات و200 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا

25 نوفمبر 2018 - 02:33 م

أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث بدء تنفيذ الإستراتيجية شاملة لتنمية قطاع الأثاث ومضاعفة صادراته 3 مرات تقريبًا للعشر سنوات المقبلة والتي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وإحدى المؤسسات المصرية المتخصصة في إعداد الإستراتيجيات الصناعية.

وقال إن الإستراتيجية الجديدة حددت 8 أهداف رئيسية للقطاع وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليًا إلى أكثر من 8% سنويًا وهو نفس معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلي اقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليًا إلى 15 أو 20%.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس على هامش افتتاح معرض فيرنكس أند هوم، للإعلان عن إستراتيجية قطاع الأثاث والتي اعتمدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأضاف درياس أن الهدف الثالث للإستراتيجية يتمثل في مضاعفة نصيب مصر من التجارة العالمية لمنتجات الأثاث من نسبة 2 في الألف حاليًا إلى 4 في الألف وهو ما يعني زيادة قيمة صادرات القطاع من 350 مليون دولار حاليًا إلى 800 مليون دولار سنويًا مع زيادة عدد المصدرين بالقطاع بنسبة 50% عن إعدادهم الحالية، أما الهدف الرابع فيركز على تحسين معايير الجودة من خلال العمل على حصول 30% من إجمالي عدد الشركات العاملة بالقطاع على شهادات اعتماد وجودة دولية.

وأوضح أن الهدف الخامس يركز على إضفاء الصفة الرسمية على شركات القطاع بحيث يرتفع عدد الشركات المسجلة بالاقتصاد الرسمي من نحو 20% حاليًا إلى أكثر من الثلث مع زيادة مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج من 50% حاليًا إلى أكثر من 75%.

وأشار إلي أن الهدف السادس يركز على زيادة القيمة المضافة بصناعات الأثاث من 50% حاليًا وهي الأعلى صناعيا بمصر إلي أكثر من 60% من الإنتاج أما الهدف السابع فيركز علي زيادة فرص العمل الجديدة بالقطاع بأكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا تشمل 90 ألف فرصة عمل مباشرة بمعدل نمو 20% وفرص العمل غير المباشرة إلي 130 إلف فرصة عمل بمعدل نمو 30% مشيرا إلي أن الهدف الثامن يركز علي جذب استثمارات جديدة للقطاع باأكثر من مليار دولار على مدى السنوات العشر للاستفادة من الفرص الاستثمارية بقطاعي صناعة الأثاث وصناعاتها المغذية.