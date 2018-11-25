"كارتيرون" مرشح لتدريب هذا المنتخب

25 نوفمبر 2018 - 02:50 م

اقترب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلى، بعدما دخل ضمن قائمة المرشحين بقوة لتدريب المنتخب التونسى الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقالت بعض التقارير التونسية، إن وكيل أعمال "كارتيرون" أبدى رغبته فى تدريب المنتخب التونسى خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء ارتباطه بشكل رسمى بالأهلى عقب توديع منافسات البطولة العربية ومن قبلها بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد التونسى أعلن البحث عن مدرب جديد يقود أبناء نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون .