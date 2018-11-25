» ماكرون: بريكست علمتنا أن أوروبا هشة

25 نوفمبر 2018 - 04:50 م

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد بشقية قد "سلط الضوء على أن أوروبا هشة وسلط الضوء أيضاً على أهمية هذا الاتحاد"، كما الرئيس الفرنسي أن "مغادرة بريطانيا قد تساعد أوروبا على أن تصبح أقوى".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "البريكست علم الاتحاد الأوروبي أن أوروبا لم تكن مطَمئنة بما فيه الكفاية ولم تكن كافية لحماية شعبنا"، مضيفاً: "لقد تمكنا من التفاوض على صفقة جديدة تحافظ على مصالحنا وقيمنا وتضح أيضاً أسس التعاون الوثيق مع المملكة المتحدة".

واعتبر ماكرون أن الخطوة التي أجريت اليوم تعد "كبيرة"، كما أوضح أيضاً أنه "يجب التحضير لما سيحدث بعد ذلك" لكون الاتفاقية "لم يتم تصديقها بعد" و"لم تثبت" جميع تفاصيل العلاقات المستقبلية، كما تابع مضيفاً: "نحن بالطبع نرغب في الحفاظ على مصالحنا الرئيسية في هذا الإطار، وهذا هو السبب في موافقة الاتحاد الأوروبي 27 على بيان واضح يوفر الإطار".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي، قد أيدوا على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد بشقيه "الانسحاب من الاتفاق والإعلان السياسي حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا"، وفقا لتغريدة نشرها دونالد تاسك، رئيس مجلس الاتحاد.

ويذكر أن قادة الدول الأوروبية عقدوا في بروكسل، الأحد، قمة استثنائية أطلقت عليها وسائل إعلام اسم "قمة الطلاق" للمصادقة على الاتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.