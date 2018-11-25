«اقتصادية» القناة تنهي تسويات بـ3.4 مليار جنيه

25 نوفمبر 2018 - 04:54 م



سحبت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس عددا كبيرا من الأراضي غير المستغلة، في الوقت الذي أنهت فيه تسويات مع كبار المستثمرين بالمنطقة.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة، أن منطقة شرق بورسعيد شهدت عددا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض الشركات العاملة في استخراج الملح بالمنطقة.

أشار إلى انتهاء النزاع القائم بين شركتي "النورس" و"نبكون" مع محافظة بورسعيد، حيث انتهى التفاوض مع الشركتين بالتنازل عن مستحقاتهما المالية تجاه محافظة بورسعيد، ولصالح الهيئة الاقتصادية.

وأضاف مميش، في بيان له ، أنه تم إجراء تسوية مع شركة "انترناشيونال دراج اجنسي" لصناعة الأدوية وسحب 280 ألف متر من الشركة مع الإبقاء على مساحة 20 ألف متر، حيث بلغ حجم التسوية 4 ملايين جنيه مدفوعة لصالح الهيئة.

وأكد أن المنطقة سحبت الأراضي من المستثمرين غير الجادين، وتم إخطار الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 ألف متر، وأنه يجري حاليا التفاوض على تسوية الأوضاع أسوة بما تم مع بعض الشركات، موضحا أنه تم سحب أراضٍ من شركة تنمية المنطقة الصناعية (الفرما) المخصص لها 23 مليون متر، حيث تمت تنمية مساحة 1,800 مليون متر، وتم سحب الأراضي غير المستغلة منها والتي تقدر بحوالي 21 مليون متر.

وأضاف مميش أن المبالغ المحصلة لصالح الهيئة من وراء هذه التسويات، وتعديل عقود حق الانتفاع بلغت 203 ملايين جنيه.

أما حصيلة وعائدات سحب الأراضي غير المستغلة فتفوق 3 مليار ات جنيه، فيما شهدت المنطقة الجنوبية العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عددا من التسويات الضخمة مع بعض المستثمرين القدامي، وهو ما حقق عوائد تخطت 3.4 مليار جنيه.





