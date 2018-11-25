11ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال 10 أشهر

25 نوفمبر 2018 - 04:58 م



أجرت مصلحة الرقابة الصناعية نحو 11.675 ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال الفترة من (يناير – أكتوبر) العام الجارى؛ لإحكام الرقابة على المصانع، والحد من أساليب الغش، وتداول المنتجات الضارة، وغير المطابقة للمواصفات.



وقال الكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس المصلحة، في بيان له ، إنه تم تكثيف الحملات والأنشطة الرقابية خلال الشهور العشرة الماضية من هذا العام، لإحكام الرقابة على المصانع.



وأضاف أن المصلحة أجرت 1334 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية خلال شهر أكتوبر الماضى، ليصل إجمالى الحملات التى أجريت خلال العام 11.675 ألف حملة تفتيشية، بالإضافة إلى 31 حملة موسمية ومتنوعة، ليصل الإجمالى إلى 203 حملات موسمية.





