» رسالة أمريكية إلي الشاطر ومالك ضمن أحراز التخابر

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الإخوان

التخابر

خيرت الشاطر

حسن مالك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 أرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وجاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب/7، في الاحراز، مرسل من نهي البشلاوي إلي خيرت الشاطر، لتحديد مقابلة مع وفد بنك طوكيو - متسوبيشي، والوفد مكون من مستر أوكا، مستر كمون مستشار تنفيذي، مستر حمادة مدير عام طوكيو دبي.

بالمرفق رقم 1 مظروف ب/8، جاء به رسالة موجه إلي خيرت الشاطر بدعوة للإفطار مع رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للبترول، والذي يقوم حاليا بزيارة القاهرة، بحضور كلا من المهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي للشركة والسيد جيمس وات السفير البريطاني، علي ان يكون الإفطار يوم الأحد 2 سبتمبر في تمام الساعة 8 صباحا بمقر إقامة السفير بجاردن سيتي، الراسل أمنية جملي، مسئول شئون سياسية، السفارة البريطانية.

وبالمرفق رقم 1 مظروف ب/9، رسالة من جيهان حمزة سفارة أمريكا بالقاهرة إلي الشاطر وحسن مالك، بتاريخ 30 اغسطس 2012، يتضمن طلب تحديد موعد مع الشاطر ومالك، لمقابلة السيد جيمس هارمن مدير ورئيس صندوق المشاريع الامريكية، والذي من المقرر ان يزور القاهرة في الفترة من 9 لـ 12 سبتمبر، والهدف من الزيارة هو بحث رغبة المشاركة بحوالي 60 مليون دولار بالأسهم كل سنة في مجال الأعمال المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يرغب مناقشة البيئة الحالية والمستقبلية للأعمال في مصر، واحتمال نمو حجم المشروعات المذكورة في مصر، ومعاد ارساله من المهندس خيرت الشاطر وجهاد الحداد لتحديد موعد يوم 12 او 13 سبتمبر.

وبالمرفق رقم 1 مظروف ب/10، رسالة من جيهان حمزة إلي المهندس خيرت الشاطر، عزيزي السيد خالد يرجي ملاحظة ان مستر ماك ترومان نائب مستشار الامن القومي للإقتصاد القومي يود عقد لقاء مع المهندس خيرت الشاطر إذا امكن يوم 8 او 9 سبتمبر، وإذا لم يكن السيد الشاطر موجودا بالقاهرة نطلب ان يلتقي المستشار الاقتصادي ع مستر ماك، والغرض من اللقاء هو مناقشة الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي .

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

كما أصدرت حكمها بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع ومحمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم عصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد احمد وصفوه حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد وعيد محروس وإبراهيم خليل وكمال السيد محمد وسامي أمين حسن السيد  وخليل أسامة ومحمد محمد العقيد بالسجن المؤبد عما اسند لكل منهما ومعاقبة كل من المتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما اسند لكل منهما.


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