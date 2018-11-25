«سليمان» يعلن قائمة بتروجت لمواجهة سموحة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة مؤمن سليمان، قائمة فريقه لمواجهة لمواجهة سموحة، غدًا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري العام.
وتضم القائمة كلاً من:
حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا
خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي، أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة، أحمد صبحي
خط الوسط: أحمد جمال، محمد فييرا، حميد ماو، شيملس بيكلي، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح
خط الهجوم: أحمد مصطفى لا لا، محمد سالم، أحمد رؤوف
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