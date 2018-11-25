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«سليمان» يعلن قائمة بتروجت لمواجهة سموحة

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المصريون

بتروجت

سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة مؤمن سليمان، قائمة فريقه لمواجهة لمواجهة سموحة، غدًا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري العام.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا

خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي، أحمد عبدالعال،  أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة،  أحمد صبحي

خط الوسط: أحمد جمال، محمد فييرا، حميد ماو، شيملس بيكلي، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح

خط الهجوم: أحمد مصطفى لا لا، محمد سالم، أحمد رؤوف


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