«سليمان» يعلن قائمة بتروجت لمواجهة سموحة

25 نوفمبر 2018 - 05:00 م

أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة مؤمن سليمان، قائمة فريقه لمواجهة لمواجهة سموحة، غدًا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري العام.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا

خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي، أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة، أحمد صبحي

خط الوسط: أحمد جمال، محمد فييرا، حميد ماو، شيملس بيكلي، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح

خط الهجوم: أحمد مصطفى لا لا، محمد سالم، أحمد رؤوف