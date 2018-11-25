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سحر نصر: ترتيبات لإقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية

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بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ترتيبات لإقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، حيث يضم التجمع، الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة تشجيع الاستثمار فى لبنان، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

وأكدت، خلال افتتاح ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع فى العاصمة اللبنانية "بيروت" بمشاركة نحو 300 مستثمر من مصر ولبنان، أهمية التنسيق لعقد اجتماع للهيئات الاستثمارية للبدء فى المصادقة على النظام الأساسي الذي تم التوافق عليه من معظم الدول العربية المشاركة في التجمع الاستثماري.

وأوضحت أن لبنان تحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018.


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