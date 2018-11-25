انتهاء حصر الأصول العقارية غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال

25 نوفمبر 2018 - 05:04 م



انتهت وزارة قطاع الأعمال من أول حصر دقيق للأصول العقارية غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.



والتقي الوزير هشام توفيق رؤساء الشركات القابضة، حيث بحث إجراءات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للشركات، بدءًا من تسجيل ملكية الأراضي، مرورًا بكافة التصاريح اللازمة، ووصولًا إلى تغيير التراخيص.



وعرض الوزير خريطة توضح مواقع الأصول على مستوى الجمهورية من خلال حصر دقيق يشمل جميع البيانات، وذلك للمرة الأولى بعد الانتهاء من رفع الإحداثيات، والذي أجرته الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة.

وناقش الوزير مع رؤساء الشركات الخطوات الجارية لشراء وتطبيق نظام "ERP" بالشركات التابعة، وهو نظام مميكن لإدارة وتخطيط موارد الشركات، ويشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن والحسابات.



كما طالب الوزير رؤساء الشركات بالإسراع في الإجراءات الخاصة بتكوين إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة، لتسويق منتجات الشركات التابعة بما يمكن الشركات من فتح أسواق جديدة محليًا، ويسهم في زيادة الصادرات.





