» اعتدى على زوجته بـ«مفك» لرفضها إجهاض جنينها

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حجزت نيابة السلام، المتهم بالاعتداء على زوجته بآلة حادة في مدينة السلام، لحين ورود تحريات المباحث بعد أن تبين أن الزوجة «المجني عليها» تعرضت للضرب بـ«مفك» قبل سقوطها من علو.

البداية كانت بإخطار تلقاه قسم شرطة السلام، من مستشفى السلام، بوصول ربة منزل مصابة بنزيف داخلي وكدمات وتم إيداعها العناية إلا أنها فارقت الحياة قبل إسعافها.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها «م.ح»، وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب حملها ورغبته في إسقاط الجنين، وألقي القبض على الزوج، وانتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع الحادث، وكشفت المعاينة وسؤال شهود الإثبات من الأهل والجيران، تبين أن الزوج تعدى بالضرب على المجنى عليها، وهو ما دفعها إلى إلقاء نفسها من الطابق الرابع.


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