الحكومة تواجه «بذخ الحكومة»

25 نوفمبر 2018 - 06:29 م

كشفت مصادر حكومية مسئولة عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يحظر على جميع الهيئات والمصالح والمؤسسات المختلفة، شراء أى سيارة جديدة إلا بعد الرجوع إليه، والحصول على توقيع منه شخصيًا.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر اسمها، لـ "المصريون"، أن "القرار يهدف إلى تقليل البذخ فيما يخص شراء السيارات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لا سيما أن ذلك البند يكبدها أموالًا طائلة".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من امتلاك بعض المؤسسات عربات جديدة وأخرى "نصف عمر"، فإنها تسعى إلى زيادة العدد، فى الوقت الذى ينادى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحد من الإسراف والبذخ أو إنفاق موارد الدولة فيما لا ينفع"، لافتة إلى أن "تلك الأموال يمكن استغلالها فى إنشاء مشروعات استثمارية تدر عائدًا جيدًا".

هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، قال لـ "المصريون"، إنه ليس على علم بالقرار وما إذا كان رئيس الوزراء أصدره أم لا، لكنه أشار إلى أنه سيراجع مدبولي لمعرفة صحة هذا الكلام من عدم.

فيما وصف بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القرار بأنه "مناسب جدًا، وفى محله تمامًا"، خاصة أن غالبية الهيئات والمصالح الحكومية تمتلك عددًا كبيرًا من السيارات، فى حين أنها لا تحتاج سوى واحدة فقط.

وأضاف لـ "المصريون"، أن "القرار سيؤدى إلى الحد من الإسراف غير المبرر فيما يخض شراء السيارات، كما سيسهم فى تقليل العجز الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة".

وطالب بضرورة اتباع نهج الهيئات القضائية، التى لا تمتلك سيارات إلا للضرورة القصوى، موضحًا أن "المحامى العام بكل محافظة لا تخصص له عربة كما لا يتم شراء سيارة خاصة لتحركاته".

غير أنه أشار إلى أن "النائب العام، رأى أن ذلك غير مناسب ولا يليق، فقرر منذ عامين توفير سيارة واحدة لكل محام عام بكل محافظة، وهذا جيد ومناسب ولا أزمة فيه".

عضو لجنة الخطة والموازنة، أشار إلى أن معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية، تمتلك أسطولاً كبيرًا من السيارات "المُكهنة" داخل المخازن، ولا تتم الاستفادة منها سواء ببيعها أو إصلاح ما بها من عطل فني، مشددًا على ضرورة طرحها في مزاد أو إصلاح الأعطال.

وقال إن "تركها على وضعها الحالى وعدم الانتفاع بها أمر مؤسف للغاية، لا سيما أنه كنز يمكن الاستفادة منه فى حل مشكلات وأزمات عديدة"، موضحًا أن "تطبيق الفكرة سيوفر للدولة مليارات الجنيهات فى خزينة الدولة".

عبدالعزيز قال إن هيئة المبيعات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المنوطة بحصر هذه السيارات أو ما تمتلكه المؤسسات من مخزون رواكد، لا تقوم بدورها على الإطلاق، معتبرًا أنها مقصرة بشكل كبير.

واستطرد: "هناك هيئات كثيرة تمتلك رواكد تقدر بمليارات الجنيهات، فمثلا هيئة السكك الحديدة تمتلك رواكد "خردة وخشب وحديد"، وإذا تم بيعها فى مزاد ستوفر نحو مليار جنيه للهيئة، يمكن استغلالها فى سداد جزء من ديونها".

وأكد أنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال الأيام المقبلة فى هذا الشأن، لدفع الحكومة وحثها على تطبيق الأفكار السابقة، ولتحريك هيئة المبيعات الحكومية، خصوصًا أن التنفيذ على أرض الواقع ستكون له نتائج محمودة وعديدة.

وفى يناير 2015، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرارًا رقم 122 لسنة 2015، وذلك لتحقيق الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث حظر على الجهات الحكومية شراء المركبات "الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة والجيب والاستيشن أو ذات الدفع الرباعى والنقل البيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة"، وفى حالة الضرورة لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط ويتم الشراء عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

كما حظر رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود والضرورة مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية.

وتضمن القرار، إلزام الجهات الحكومية والوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها.