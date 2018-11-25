اتفاق أمني بين مصر والسودان لضبط الحدود.. تعرف عليه

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البشير ووزير الدفاع المصري
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وكالات

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اتفق السودان ومصر على تسيير دوريات على طول الحدود المشتركة بين البلدين لضبطها، وتوصلا إلى تفاهمات بتشكيل قوات مشتركة مستقبلا، وكذلك التعاون في مجال التدريب العسكري.

وقال رئيس الأركان السوداني الفريق أول كمال عبد المعروف للصحافة، إن "البلدين اتفقا على تسيير دوريات مشتركة على الحدود وإنشاء آليات لضبط الحدود".

وأضاف: "على المحور الاستخباري اتفق على تفعيل التعاون الاستخباراتي والأمني في كافة الملفات والمجالات وإقامة مشاريع تدريبية في البلدين بالتناوب والتنسيق المستمر في جميع الملفات التي تعني المنطقة".

ووصل وزير الدفاع المصري محمد زكي إلى الخرطوم السبت في زيارة ليومين التقى خلالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي أشاد بالمستوى المتطور للعلاقات السودانية المصرية والتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة للبلدين.

ووجه الرئيس البشير باستمرار التعاون بين الجيشين خاصة في مجالات التدريب وأحكام التنسيق في ضبط الحدود لمنع الجرائم العابرة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وعقد وزير الدفاع السوداني كمال بت عوف اجتماعا مشتركا مع نظيره المصري حضره عدد من القيادات العسكرية والضباط في كلا البلدين.


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