آرسنال يتخطى بورنموث بالدوري الإنجليزي

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المصريون

أرسنال

بورنموث

نجح فريق آرسنال في العودة إلى ذاكرة الانتصارات من جديد بعد الفوز على مضيفه بورنموث، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

غاب النجم المصري محمد النني عن فريقه أرسنال خلال اللقاء، حيث دخل القائمة ولكنه ظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

تقدم أرسنال بالهدف الأول أحرزه اللاعب جيفرسون ليرما لاعب بورنموث عن طريق الخطأ فى مرماه عند الدقيقة 30 ، ثم تعادل جوشوا كينج لأصحاب الأرض فى الدقيقة 45 .

وفى الشوط الثاني أحرز النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني للجانرز وهدف منح النقاط الثلاث للضيوف عند الدقيقة 67 من خلال تمريرة رائعة من اللاعب كولاسيناك، ليكون هدفه الثامن هذا الموسم فى مسابقة الدوري الإنجليزي.

واعتلى أوباميانج قائمة هدافى المسابقة بالتساوى مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي برصيد 8 أهداف لكل منهما.

بهذه النتيجة يعود أرسنال لطريق الانتصارات مجددا، بعد التعادل فى آخر 3 مباريات للفريق اللندني فى المسابقة، ليرفع رصيده إلى النقطة 27 فى المركز الخامس، بينما توقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة فى المركز الثامن.

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