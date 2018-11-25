  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تواجه «بذخ الحكومة»

البشير ووزير الدفاع المصري

اتفاق أمني بين مصر والسودان لضبط الحدود.. تعرف عليه

دراسة: 28 % لا يدفعون فواتير الكهرباء بمصر

حيلة خبيثة لـ«الكهرباء» لرفع أسعار الفواتير

قتل (تعبيرية)

ننشر اعترافات أمين الشرطة المتهم بذبح والده

ثورة يناير

ثورة يناير ضمن أعظم ثورات التاريخ في مناهج ألمانيا

الاسطورة

وفاة «الأسطورة» بعد غيبوبة 45 يومًا

السيسي

نص كلمة الرئيس في افتتاح معرض القاهرة الدولي

الطقس

الأرصاد توضح حالة طقس غد الإثنين

مجلس النواب

«نواب» يهاجمون الحكومة: «المخالفات بالكوم»

الاسماعيلى

لهذا السبب.. فشل إذاعة مباراة الإسماعيلي بدوري الأبطال

مرض مزمن ينهي حياة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية

عرب وعالم

روسيا: أمريكا تطارد أشباح
ارشيفية

وكالات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

وفاة مدير المخابرات العسكرية الروسية

#

مصنع "روسي" بحلوان باستثمارات 210 ملايين يور

#

كواليس وأسرار زيارة نتنياهو لـ"عمان"

#

رئيس "الاستخبارات" الصومالية يستقيل من منصبه

السلطات الروسية

مرمض مزمن

وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية

رويسا

أعلنت السلطات الروسية، وفاة إيغور كوروبوف، رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، عن عمر يناهز 63 عاما نتيجة "مرض مزمن" وفقا لما نقلته وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية.

ودخل كوربوف الخدمة العسكرية في العام 1973 وبدأ عمله في الاستخبارات العسكرية العام 1985 وتدرج خلال مسيرته عددا من المناصب قبل أن يتولى منصب رئيس الجهاز في فبراير/ شباط العام 2016، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

يذكر أن السلطات البريطانية تتهم الاستخبارات العسكرية الروسية أو ما يُعرف بـ"GRU " بالوقوف وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته في منطقة سالزبيري في بريطانيا، باستخدام غاز أعصاب، وهو الأمر الذي نفته موسكو.

وتتهم أيضا الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء عملية اختراق وقرصنة حسابات بريد إلكتروني لمرشحين بسباق الرئاسة الأمريكية العام 2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الأهلي والاتحاد في بطولة الدوري السعودي
» مجلس الأمن يعفي كوريا الشمالية من العقوبات مؤقتًا
» بوكا جونيورز يرفض خوض نهائي ليبرتادوريس
» مرض مزمن ينهي حياة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية
» إصابات بعد خروج قطار ركاب برشلونة عن مساره
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة
» اعتدى على زوجته بـ«مفك» لرفضها إجهاض جنينها
» "السترات الصفراء" تريد إسقاط ماكرون
» إيران تعلن عن قرب تدشين غواصة محلية: "ستذهل الأعداء"
» رسالة أمريكية إلي الشاطر ومالك ضمن أحراز التخابر
» الاتحاد الأوروبي يوافق على خروج بريطانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها