» إصابات بعد خروج قطار ركاب برشلونة عن مساره

25 نوفمبر 2018 - 06:34 م

لقي شخص على الأقل مصرعه فيما أصيب 6 آخرون عندما خرج قطار ركاب ينقل نحو 150 شخصا عن مساره بالقرب من مدينة برشلونة الإسبانية، وفق ما قاله مسؤولون في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقد ذكرت شركة Catalonia Civil Protection أن انهيارًا أرضيًا في قرية Vacarisses ، على بعد حوالي ساعة ونصف شمال غرب العاصمة الكاتالونية، تسبب في خروج قطار الركاب عن مساره. وقد تم إجلاء القطار وعرباته بالكامل، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء.

وخرج القطار عن مساره بينما كان يكمل رحلته بين منطقتي Can Serra وPoligon Can Torrella ، وفقا للسلطات. وقد تم نشر 11 سيارة إسعاف في مكان الحادث، ونقل 3 من المصابين إلى مستشفى في برشلونة، وفقا للوكالة.

وأظهرت الصور التي شاركتها إدارة الإطفاء الإقليمية أن القطار بدا منحرفًا وبزاوية أعلى من القضبان.