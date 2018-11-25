أورانج مصر تتوقع التحول للربحية العام المقبل

25 نوفمبر 2018 - 06:37 م



قال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للأورانج مصر، إن نشاط الشركة نما بنسبة 8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق له، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وتوقع شاكر، أن تتوقف الشركة عن تحقيق خسائر في نشاطها، اعتبارا من العام المقبل، بدعم الاستثمارات التي تم ضخها، والحلول والأنشطة التي تقدمها الشركة.



ويشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 234.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل خسائر بلغت 1.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، كما أعلن شاكر، أن استثمارات الشركة في تطوير الشبكة ستصل إلى 4 مليارات جنيه بنهاية عام 2018.



وأكد، أن أورانج مصر لم تسع للخروج من البورصة المصرية، ولكن بعدما قامت برفع رأسمالها بمقدار 15 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، انخفضت النسبة المتداولة من أسهمها بالسوق لأقل من 1%، الأمر الذي لا يتفق مع قواعد القيد بالبورصة التي تنص على أن تكون النسبة المتداولة 5%، لذلك فضلت الشركة الشطب الاختياري.





