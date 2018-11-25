وزير مالية بريطانيا: اتفاق الانفصال أفضل خيار لحماية الاقتصاد

25 نوفمبر 2018 - 06:41 م



قال فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني، إن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أفضل خيار متاح لحماية الاقتصاد، والبدء في إعادة توحيد بلد منقسم.



وأكد هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الاتفاق طريقة تغادر بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالحد الأدنى من التأثير السلبي على اقتصادها.



وأضاف أن الشيء الوحيد الذي قد يعرقل اقتصادنا في الوقت الراهن هو الضبابية بشأن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي.



واستكمل: "إذا كنا سنترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فلا أشك في أن العواقب على الاقتصاد ستكون خطيرة بحق، وسيكون أثرها سلبيًّا جدًّا، ومسببًا لاضطراب شديد في فرص العمل والرخاء مستقبلًا".







