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مجلس الأمن يعفي كوريا الشمالية من العقوبات مؤقتًا

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وافق مجلس الأمن الدولي على إعفاء كوريا الشمالية مؤقتًا من العقوبات، للسماح للكوريتين بإجراء الأبحاث الخاصة بمشروع للسكك الحديدية للربط بين شبه الجزيرة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، نقلًا عن أشخاص لم تسمهم في الدوائر الدبلوماسية.

 وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية باستمرار أنها "ستلتزم بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية"، وستلتزم بالتعاون مع المجتمع الدولي عند متابعة مشروعات بين الكوريتين.

وذكر التقرير أن الرفع المؤقت للعقوبات عن كوريا الشمالية من أجل مشروع السكك الحديدية تمت الموافقة عليه بالإجماع.
ويعد مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين على طول مناطقهما الغربية والشرقية، مسعى تعاونيًّا رئيسيًّا بين الكوريتين، اتفق عليه زعيماهما في شهر أبريل، في محاولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وازدهار مشترك في شبه الجزيرة الكورية.


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