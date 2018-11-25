» بوكا جونيورز يرفض خوض نهائي ليبرتادوريس

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بوكا جونيور
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المصريون

بوكا جونيور

ريفر بليت

رفض مسئولو نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خوض المباراة النهائية أمام مواطنه «ريفر بليت»، في كأس ليبرتادوريس، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأحد.

وجاء في بيان أصدره مسئولو بوكا جونيور: "قدمنا طلبا رسميا لكونميبول، اتحاد أمريكا الجنوبية، من أجل أن تلعب المباراة على أسس تتميز بالمساواة، مثلما اتفق رئيسا بوكا وريفر بليت ورئيس الاتحاد القاري".

وتابع: "أمس طلب النادي تأجيل المباراة، بسبب الأحداث التي وقعت، وكانت خطيرة، ويرى بوكا جونيورز أن ظروف المساواة غير متوفرة، ويطلب إلغاء المباراة، وكذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من لوائح البطولة".

وكانت المباراة تم تأجيلها بالأمس لتقام اليوم بعد تعرض حافلة نادي بوكا جونيورز لهجوم من جماهير الفريق المنافس أدت إلى إصابة العديد من اللاعبين.


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