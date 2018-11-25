مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حوادث سير

25 نوفمبر 2018 - 09:03 م

لقى اليوم شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، بإصابات وجروح وكسور متفرقة في 3 حوادث سير بمركزى جهينة، ودار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارات بالحوادث الثلاثة، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في مركز جهينة وقعت مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز، بين دراجة بخارية وسيارة نقل سوهاج، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد الدراجة البخارية أثناء مفاداته أحد المطبات مما نتج عنه مصرعه.

كما لقى عامل مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرون بجروح وكسور متفرقة، في حادث إنقلاب سيارة ملاكى تقلهم أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز، بسبب إنفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد قائدها، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الحميات بجهينة، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وفى الحادث الثالث بمركز دار السلام أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية وكدمات متفرقة في حادث إصطدام دراجة بخارية بأخرى، أثناء سيرهما على طريق فرعى أمام قرية «النغاميش» بدائرة المركز، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، والتحفظ على الدراجتين، وتحررت محاضر بالحوادث الثلاثة، وتولت النيابة العامة التحقيق.