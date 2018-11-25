  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:24 م
بحث متقدم
مجلس النواب

البرلمان يدفع بقائمة المرشحين لـ «القومي لحقوق الإنسان»

محلات تجارية

3 جهات يجب استثنائها من غلق المحال التجارية

مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا

تراجع المواليد.. قلة خصوبة أم حملات الحكومة؟

مجلس النواب

«دفاع البرلمان»: 5 حوافز للأسرة التي تنجب طفلاً واحد

علي جمعة وسعد الدين الهلالي

علي جمعة يرد على سعد الهلالي: «بعد الشر على مصر»

خاشقجي

الجزائر توضح موقفها من قضية خاشقجي

الدكتور سعد الدين الهلالي

الأزهر يتبرأ من فتوى «الهلالي» بشأن الميراث: لا تمثلنا

دراسة: 28 % لا يدفعون فواتير الكهرباء بمصر

حيلة خبيثة لـ«الكهرباء» لرفع أسعار الفواتير

الاسطورة

وفاة «الأسطورة» بعد غيبوبة 45 يومًا

راموس

مفاجأة خطيرة تُهدد مستقبل «راموس»

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حوادث سير

قضايا وحوادث

حوادث الطرق تقتل 2 من أسرة واحدة ببركة
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

مصرع شخصين فى انهيار عقار بشبرا

#

مقتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية

#

مصرع شخصين وإصابة العشرات في حرائق قرب أثينا

#

ضبط السائق المتهم بقتل 12 وإصابة 28 آخرين بحادث المنيا

وفاة

الاسعاف

مصرع

حوادث الطرق

لقى اليوم شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، بإصابات وجروح وكسور متفرقة في 3 حوادث سير بمركزى جهينة، ودار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارات بالحوادث الثلاثة، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في مركز جهينة وقعت مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز، بين دراجة بخارية وسيارة نقل سوهاج، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد الدراجة البخارية أثناء مفاداته أحد المطبات مما نتج عنه مصرعه.

كما لقى عامل مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرون بجروح وكسور متفرقة، في حادث إنقلاب سيارة ملاكى تقلهم أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز، بسبب إنفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد قائدها، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الحميات بجهينة، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

 وفى الحادث الثالث بمركز دار السلام أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية وكدمات متفرقة في حادث إصطدام دراجة بخارية بأخرى، أثناء سيرهما على طريق فرعى أمام قرية «النغاميش» بدائرة المركز، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، والتحفظ على الدراجتين، وتحررت محاضر بالحوادث الثلاثة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نهائي الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة الرجاء المغربي وفيتا
» ولي عهد السعودية يصل إلى البحرين
» وضع هانى زادة على قوائم الترقب والوصول
» المقاومة الفلسطينية حققت إنجازات بالمعارك الأخيرة
» الأهلي يحدد موعد الإعلان عن خليفة «كارتيرون»
» اليهود ذاقوا طعم الأمان بفضل المسلمين
» قطر: مونديال 2022 سيكون الأكثر أمانا
» حبس مسئول بمستشفى سوهاج الجامعى في قضية رشوة
» ديربي جدة.. «السعيد» يسجل في فوز الأهلي على الاتحاد
» «ترامب» يشكر نفسه على هبوط أسعار النفط
» مفاجأة خطيرة تُهدد مستقبل «راموس»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا