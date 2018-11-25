حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل والده

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قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ،لاتهامه بقتل والده فى منطقة إمبابة.

وانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إلى محل الواقعة، حيث تم العثور على جثة مسن بها إصابات بينما أشارت التحريات الأولية إلى أن أحد أفراد عائلته مشتبه به في مقتله.

وتبين أن ابن المجنى عليه وراء قتل والده بالاعتداء عليه بآلة حادة، لرغبته فى الحصول على مبلغ مالى منه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم كان يعمل أمين شرطة وتم فصله، كما أنه يتعاطى المواد المخدرة، وتم إيداعه سابقًا مركزًا لعلاج الإدمان.

وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم أمثل حراحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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