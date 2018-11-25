» الأهلي يحدد موعد الإعلان عن خليفة «كارتيرون»

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شوبير

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تمت إقالته بعد الخروج من البطولة العربية وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مرجان، عبر برنامج البرنامج الإذاعي «ساعة مع شوبير»، أن الإعلان عن جهاز الأهلي الجديد سيكون خلال 10 أيام.

وأضاف مرجان أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على تواصل دائم لمتابعة ملف المدرب الجديد رغم إجراء عملية جراحية فى ألمانيا.

وتابع مرجان أن «بيبو» أجرى جراحة ناجحة ويتابع يوميًا كل الأمور الإدارية في الأهلي حتى يتم تحديد موعد عودته.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ اجتمع مع مانويل جوزيه في جلسة استمرت ثلاث ساعات، وجاءت الجلسة من أجل الحصول على استشارة المدرب البرتغالي في ملف الكرة واختيار المدير الفني الجديد


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