3 جهات يجب استثنائها من غلق المحال التجارية

25 نوفمبر 2018 - 09:29 م

تجدد الحديث عن مشروع قانون غلق المحال التجارية لمجلس النواب، الذي سبق وأثار جدلاً واسعًا خلال دور الانعقاد الماضي، بعد تقدم نائب بمقترح بهذا الخصوص.



وقال النائب يسرى الأسيوطي عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إنه تقدم باقتراح إلى البرلمان لغلق المحال التجارية في توقيتات معينة.

وأشار إلى أن قانون غلق المحلات التجارية في توقيتات محددة مطبق في جميع دول العالم.



وقال النائب صابر عبد القوي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "مشروع قانون غلق المحال التجارية في توقيتات معينة هو مشروع جيد ويخدم الكثير من المصريين"، وأشار إلى أنه سيوافق عليه إذا ما طرح للتصويت عليه داخل لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة .



وأضاف عبدالقوي لـ "المصريون"، أنه "يجب استثناء الصيدليات وأفران الخبز والمستشفيات الخاصة من قانون غلق المحلات التجارية، لأنها تقدم خدمات جماهيرية للعديد من المواطنين، فلا يمكن غلق صيدلية بعد الساعة 12 مساءً، لأنه هناك بعض المرضي يحتاجون دائمًا للدواء طوال اليوم، وخاصة في الليل".



وتابع: "ومن هنا لا يجب تطبيق قانون غلق المحلات التجارية على الصيدليات، وأيضًا لا يمكن غلق عيادة خاصة بعد الساعة 12 مساءً، لأن هناك بعض مرضى الأمراض الحرجة مثل السكر والضغط قد يحتاجون في وقت متأخر من الليل إلى الذهاب للطبيب".

وأكد عبدالقوي أن "جميع دول العالم المتقدمة لا يوجد بها محلات تجارية تعمل 24 ساعةـ وهناك مواعيد لغلقها".



وأوضح أن "قانون غلق المحلات التجارية يجب أن ينص على أنه لا يجوز استمرار العمل بالمحلات التجارية بعد الـ 12 ليلاً، حيث إن استمرار عمل المحلات والكافيهات بعد هذا التوقيت يمثل إزعاجًا للعديد من المواطنين، كما أنه يجبر العديد من المواطنين على الذهاب إلى بيوتهم للاستيقاظ للعمل في الصباح الباكر".



وأكد صابر، أن "غلق المحلات التجارية يوفر للدولة استهلاك الكهرباء والطاقة التي تستهلكها المحلات التجارية ليلاً دون أي عائد على الدولة، كما أنه سيساهم في إعادة الانضباط للشارع المصري".







