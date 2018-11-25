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وفد من "فتح" بالقاهرة لاستكمال المشاورات حول المصالحة

الحياة السياسية

المصالحة الفلسطينية (أرشيفية)
المصالحة الفلسطينية (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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وصل وفد من حركة "فتح" إلى القاهرة، مساء الأحد؛ لبحث ملف المصالحة الفلسطينية مع المسؤولين المصريين.
ويضم الوفد، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.
ويبحث الوفد ملف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع 2017.
وغادر وفد حركة حماس، القاهرة، فجر السبت، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين مصريين بشأن المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع إسرائيل، والعلاقات الثنائية.
ووقعت حركتا "فتح"، و"حماس" اتفاقا للمصالحة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".
وشهد أكتوبر/تشرين أول الماضي ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري جولات مكثفة لوفود مصرية بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، لاستكمال مباحثات تقودها القاهرة حول ملف المصالحة بين "فتح" و"حماس"، والتهدئة بين تل أبيب والفصائل في غزة.
وفي الـ12 من الشهر الجاري، أجرى جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لـ"فتح"، زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل. 

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