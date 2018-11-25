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السلطات الأمريكية تعلن احتواء حرائق كاليفورنيا

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أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، احتواءها للحرائق الهائلة التي قتلت العشرات ودمرت آلاف المنازل في ولاية كاليفورنيا الشمالية.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا قولها إن حرائق "كامب فاير" تم احتواؤها من قبل رجال الإطفاء بعد أيام من هطول الأمطار.
وأوضح المصدر أن فرق الإنقاذ تواصل البحث بين رماد الحرائق عن ضحايا محتملين في بلدة برادايس المدمرة وأطرافها.
وتسبب تلك الحرائق التي بدأت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في كاليفورنيا بمقتل 85 شخصًا على الأقل، فضلًا عن فقدان 249 آخرين.
والتهمت الحرائق التي وُصفت بأنها "الأكثر فتكًا في القرن الحالي"، نحو 620 كيلو متر مربع من الأراضي، ودمرت نحو 150 ألف منزل، و5 آلاف مبان آخرى. 

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