ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 171 مصابا

25 نوفمبر 2018 - 10:30 م

ارتفع إلى 171 عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كرمنشاه شمال غربي إيران، مساء الأحد، حسب مسؤول محلي.



وقال مرتضى سليمي، مسؤول في الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الحكومي، إن 171 شخصًا أصيبوا بجروح، مشيرا أن معظم تلك الجراح طفيفة.



وفي وقت سابق، نقلت قناة "العالم" الإيرانية، عن محافظ كرمانشاه، هوشنك بازوند، قوله إن الزلزال تسبب في إصابة أكثر من 100 شخص بمدن كيلان غرب وسربل ذهاب وقصر شيرين.



كما أفادت بإرسال 18 فريق إنقاذ لتقييم الخسائر في المناطق التي ضربها الزلزال.



وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر.



فيما قالت هيئة المسح الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كم جنوب غرب بلدة سربل ذهاب، وبلغت قوته 6.3 على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران القول إن سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غربي إيران، شعروا بالزلزال.



وهرع سكان تلك المحافظات إلى الشوارع والمتنزهات خوفا من هزات ارتدادية.



وفي العراق، قال علي عبد الخالق، مدير قسم الأرصاد في هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل بالعراق (مؤسسة حكومية)، إن الهزة شعر بها سكان بغداد وعدد من محافظات البلاد.



وأضاف أن الهزة ضربت المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، على مسافة 160 كم شمال شرق بغداد.



وأوضح المسؤول العراقي أن "أغلب محافظات البلاد الشمالية والجنوبية والغربية شعرت بالهزة".



من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني بالعراق عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية على الفور.



وقالت المديرية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن فرقها منتشرة في العاصمة بغداد استعدادًا لحدوث أي طارئ.



وفي الكويت، أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلال (حكومية) أن سكان البلاد شعروا بالهزة التي ضربت الحدود الإيرانية العراقية.



وقالت الشبكة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن مركز الزلزال يبعد عن البلاد 560 كم، وعلى عمق 10 كم، من دون حديث عن خسائر.



وضرب زلزال، بقوة 7.2 على مقياس ريختر، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وشعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.



وفي الأشهر اللاحقة، تعرضت المناطق الحدودية مع إيران لعشرات الهزات الارتدادية تراوحت قوتها من 2.5 الى 5.5 درجة على مقياس ريختر.

